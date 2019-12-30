HABER
  4. Bursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılar

Bursa'da ölen 2 dağcı anısına, eksi 10 derecede Bozdağ'ın zirvesine tırmandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.12.2019 17:28 | Son Güncelleme

ÖDEMİŞ Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü'ne üye 14 dağcı, Bursa Uludağ'da zirve yürüyüşü yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına Bozdağ zirvesine tırmandı.

Yüksel BALCI/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- ÖDEMİŞ Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü'ne üye 14 dağcı, Bursa Uludağ'da zirve yürüyüşü yaparken kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına Bozdağ zirvesine tırmandı. 13 dağcı zirveyi görürken, gruptaki tek kadın olan Sema Özkul, aşırı soğuk nedeniyle tırmanışı yarıda bıraktı.
Ödemiş Belediyespor Efe Dağcılık Kulübü üyesi 14 dağcı, dün saat 09.30'da, 2 bin 157 metre yüksekliğindeki Bozdağ'a tırmanışa geçti. Bursa Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenleri bulunan Efe Sarp ve Mert Alpaslan anısına yapılan tırmanışta, 1'i kadın 14 dağcı eksi 10 derece soğuk havada, zirveye ulaşmak için mücadele etti. Dağcılardan Sema Özkul, zirveye yakın bir yere gelindiğinde soğuk havaya dayanamayıp, tırmanışı yarım bıraktı. Diğer 13 dağcı ise tırmanışı tamamlayıp, zirveye ulaştı. Ancak grup soğuk hava hava nedeniyle ancak 10 dakika zirvede kalıp, dönüşe geçti. Dağcılar, kendilerini bekleyen Özkul'u da alıp, kent merkezine indi.
Ödemiş Kent Konseyi Başkanı da olan dağcı Mehmet Taşlı, "Uludağ'da yaşamını yitiren iki arkadaşımız için 2 bin 157 metredeki Bozdağ zirvesine tırmandık. Zirvede kar kalınlığı yarım metrenin üzerindeydi. Bursa'da yaşamını yitiren Efe Sarp ve Mert Alpaslan yüreğimizde, mekanları cennet olsun" dedi.

FOTOĞRAFLI

Orduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyorOrduda askerdi soyununca fenomen oldu! Teklif yağıyor
HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3)HDP önündeki eylemde 119'uncu gün (3)
Kastamonu’da komandolar, kayıp şahsı arıyorKastamonu’da komandolar, kayıp şahsı arıyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

Etek boyu eleştirilen Akalın sert çıktı!

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzne gelen asker, yol kenarında yarı çıplak vaziyette bulundu

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

İzmir'deki sır cinayetlerin katil zanlısı yaralı olarak yakalandı

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

'Mini eteklerin tozunu attırırdım'

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

Bülent Arınç'ın damadı hakkında flaş açıklama

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

'Sıfır' diye aldı, başına gelmeyen kalmadı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kars'ta deprem!

Kars'ta deprem!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Art arda yerli otomobil mesajları! İBB yerli otomobil alacak mı?

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Feci kaza! 2 öğrenci öldü, 1 öğrenci yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir'e hakkında 18 yıl 6 aya kadar hapis istemi

Eski ÖSYM Başkanı Ali Demir FETÖ üyeliğinden yargılanacak

Son dakika! Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı, müşteriler ve çalışanlar kurtarılmayı bekliyor

Bursa'da hareketli dakikalar! Banka soydu, çıkarken bomba bıraktı

Son dakika! Ümraniye’de cam fabrikasında patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Ümraniye’de patlama: 1 ölü, 3 yaralı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren 'içlik' yanıtı

Odunpazarı Belediyesi'nden güldüren yanıt!

Kayak tutkunlarının yeni rotası: Denizli Kayak Merkezi

İşte kayak tutkunlarının yeni rotası

İstanbul'da fırtına alarmı! Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

Şişli'de ağaç yoldaki insanların üstüne böyle devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.