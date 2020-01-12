Bursa’da ölüme böyle götürüldü

Bursa’da 3 gün önce işkence yapılıp kalbinden bıçaklanmış halde cesedi bulunan 27 yaşındaki Furkan Kahraman’ın katil zanlısı Ömer Y. tarafından Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nden alınarak vahşice öldürüldüğü yere götürülmesi güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay 3 gün önce, Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’nin arkasındaki Dereçavuş Mahallesinde meydana geldi. Yapımı devam eden hızlı tren rayları yakınında bir kişinin yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan incelemede 25-30 yaşlarındaki adamın üzerinden kimlik çıkmazken, ağzının koli bandıyla bantlandığı ve kalbinden iki sefer bıçaklandığı tespit edildi.

Parmak izinden kimliğini tespit ettiler

Olay yerinde bulunan ceset yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Cinayet Bürosu ve kriminal ekipleri titiz bir çalışma yaparak üzerinden kimlik çıkmayan şahsın 27 yaşındaki Furkan Kahraman olduğunu ve 2 gün önce Bursa’ya geldiğini belirledi.

Kahraman’ın son olarak kimlerle görüştüğünün araştırılmasının ardından cinayet zanlısı olarak Ömer Y., Muhammet D. ve bir ay önce Muhammet D. ile evlenen Ezgi D. gözaltına alındı.

İddiaya göre, ölen 27 yaşındaki Furkan Kahraman, bir süre önce Ezgi D. ile gönül bağı kurdu. Ancak Ezgi D. Muhammet D. ile dünya evine girdi. Yeni evlendiği eşinin rahatsız edildiğini öğrenen Muhammet D. Furkan Kahraman’a bir daha rahatsız etmemesini söyledi. Ancak ikili arasında Yozgat-Bursa hattında telefonda hakaretleşme yaşandı.

Furkan Kahraman için plan yapıp onu Bursa’ya getirmeyi aklına koyan Muhammet D. sosyal medyada kadın fotoğrafıyla bir sahte hesap açarak Kahraman ile görüşmeye başladı. Furkan Kahraman, sosyal medyadaki hesaba güvenmedi ancak Muhammet D. bir arkadaşının kız kardeşi olan F.Y. ile görüştürüp Kahraman’ı Bursa’ya davet ettirdi. Sosyal medyada tanıştığı kızla görüşmek için Bursa’ya gelen Furkan Kahraman, Muhammet D. ve onun arkadaşı Ömer Y. tarafından Bursa Otogarından alındı.

Terminalden alınarak ölüme gidişi kamerada

Sosyal medyadan sahte fotoğrafla açılan hesapla kandırılarak ve plan yapılarak Bursa’ya getirilen ve Bursa Otogarından katil zanlısı Ömer Y. tarafından alınan Furkan Kahraman’ın son anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerde, şüphelilerden Ömer Y. ve Muhammet D. 28 NA 056 plakalı kırmızı kamyonet ile saat Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali’ne giriş yaptığı görüldü. Daha sonra terminale birlikte giren şüphelilerden Muhammet D.’nin gözden kaybolduğu ve bu sırada Muhammet D.’nin kamyonete saklandığı öğrenildi. Ömer Y. otobüsle gelen Kahraman’ı karşıladığı ve birlikte otoparkta bulunan kamyonete gittikleri görüldü. Daha sonra otoparkta park halinde bulunan kamyonete binerek bölgeden uzaklaştıkları çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis olaydan sonra katil zanlısı Ömer Y. rahatsız edilen Ezgi D. ve eşi Muhammet D. ile sosyal medyada kendisi üzerinden tuzak kurulan Fatma Y.’yi gözaltına almıştı. Fatma Y. haricindeki biri kadın 3 zanlı sorgulamalarının ardından tutuklanmıştı.



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