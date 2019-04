Bursa’da on binlerce balık kıyıya vurdu

Bursa’nın İnegöl ilçesindeki Boğazköy barajında sular çekilince on binlerce balık kıyıya vurdu. Sığ suda can çekişen balıklarsa İnegöl Belediyesi’ne bağlı ekipler ve vatandaşlar tarafından suyun çok olduğu tarafa doğru yönlendirilmeye çalışılıyor.

Boğazköy barajında sular birden çekildi. Bunun üzerine on binlerce balık kıyıya vurdu. Suyun az olduğu yerde balıklar can çekişirken, gören vatandaşlar balıkları suyun bol olduğu yere doğru götürmeye çalıştı. Ayrıca İnegöl Belediyesi’ne bağlı ekipler de kepçe ile genişletme çalışması yapıyor. Suyun az olduğu yerdeki balıklar çok olan tarafa yönlendiriliyor. Vatandaşlar çuvallarla balık topladı. Ayaklarına çizmeleri giyen vatandaşlar, balıkları suyun çok olduğu yere itmeye çalıştı.

Vatandaşlar, "Barajdaki su seviyesinin düşmesiyle balıkların mahsur kaldığını gördük. Şu an suyun akışını hızlandırıyoruz. Balıkları kurtarmak istiyoruz. Bir anda sular çekilince çok sayıda balık ne yapacağını şaşırdı" diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden bir kişi, "Tedbir alınması lazım. Balıkları su yüzeyinde görünce belediyeye haber verdik. Yukarıdaki akıntı aşağıya verilirse balıklar kurtulur. Vatandaşlar buraya akın etti. Biz de onları kurtarmaya çalışıyoruz" dedi.

Vatandaşlar, barajın kapaklarının bu mevsimde açılmasıyla bu durumun her sene yaşandığını, ancak ilk defa bu kadar balık ölümü olduğunu söyledi.