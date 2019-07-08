Bursa'nın Gürsu ilçesinde, Uludağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) sınırlarında yer alan 11 caddeye önemli kişilerin isimleri verildi.

Uludağ OSB yönetim kurulu üyeleri, Yeni Doğan OSB Mahallesi'nde yer alan bazı caddelerin isimlerini değiştirmek için Gürsu Belediyesi'ne başvuruda bulundu.

Başvuruyu değerlendiren belediye yetkilileri, söz konusu talebi olumlu bularak, kamuoyunda bilinen sanatçılar, iş adamları, profesör ile bir şehit isminin caddelere verilmesine kararlaştırdı.

Bölgedeki caddelerde Zeki Müren, Bedia Akartürk, Müzeyyen Senar, Adil Uçar, Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, Ömer Duruk, Erol Akbaş, Hatice Muazzez Kutlay, Bozkurt İlhami Gencer, Şehit Cengiz Toper ve Yıldırım Gürses'in isimleri yer alacak.

Uludağ OSB Yönetimi Kurulu Başkanı Yunus Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'ye, sanata, sanayiye ve bilime katkı veren kişilerin isimlerinin caddelere verilmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Amaçlarının sanayiye hizmet edenlerle beraber sanata ve ülkeye hizmet edenlerinin isimlerini bir arada yaşatmak olduğunu vurgulayan Aydın, bu projenin diğer OSB bölgelerine örnek olması temennisinde bulundu.

Bedia Akartürk de kendisi için onur ve mutluluk verici bir gün olduğunu dile getirdi.

Yaşarken bir caddeye isminin verilmesinin kendisini duygulandırdığını belirten Akartürk, "Bu projeyi düşünen, yapan herkese teşekkür ediyorum. Yaşarken bir caddeye ismimin verilmesi son derece mutluluk verici." ifadesini kullandı.

