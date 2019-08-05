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Bursa'da orman yangını (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 12:58 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 18 arazöz ile müdahale ediliyor.

Bursa'da orman yangını (1)

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda orman yangını çıktı. Yangına 4 helikopter ve 18 arazöz ile müdahale ediliyor.
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi yakınlarda ormanlık alandan saat 11.00 sıralarında dumanlar yükselmeye başladı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle büyürken, bölgeye 4 söndürme helikopteri, 18 arazöz, AFAD ve Arama Kurtarma Ekipleri sevk edildi. 6 farklı noktada devam eden yangına, müdahale sürüyor.

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Bursa'da orman yangını (1)Bursa'da orman yangını (1)Bursa'da orman yangını (1)

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