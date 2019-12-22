Bursa'da orman yangını (1)

İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- ULUDAĞ'ın eteklerindeki Erikli Yaylası'nda orman yangını çıktı. Yangın, şiddetli lodosun etkisiyle büyürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Uludağ'ın eteklerindeki Yıldırım ilçesi Erikli Yaylası'nda, saat 07.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ormanlık alandan alevlerin yükseldiğini gören bölge sakinleri, itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve arazöz sevk edildi. Yangın, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan lodos nedeniyle yayılırken, ekiplerin müdahalesi sürüyor.

FOTOĞRAFLI

