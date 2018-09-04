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Bursa'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 04.09.2018 14:34 | Son Güncelleme

BURSA'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı.

Bursa'da orman yangını

İsmail KAYA/ORHANELİ (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Orhaneli ilçesinde öğle saatlerinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Orhaneli ilçesi Dağgüney Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, bugün öğle saatlerinde yangın çıktı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye arazözler sevk edildi. 3 helikopter ve 1 uçak ile de havadan müdahale edilen yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.
Yetkililer, alevlerin kısmen kontrol altına alındığı ifade etti.

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Bursa'da orman yangını

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