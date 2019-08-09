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Bursa’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 09.08.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye köyü ormanlık alanında saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Yenişehir ilçesine bağlı Selimiye köyü ormanlık alanında saat 16.00 sıralarında yükselen dumanları fark eden köylüler, durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme ekipleri ile itfaiye ekipleri müdahale etmeye başladı. Bölgeye AFAD ve NAK ekipleri de çağrıldı.
Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yangına 4 adet yangın söndürme helikopteri ile müdahale edildiğini, Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Yenişehir Belediyesi bünyesindeki iş makineleri ve su tankerlerinin bölgeye sevk edildiğini, yangının yerleşim yerlerine uzak bir noktada olduğunu ifade etti. Yangına müdahale için Bursa merkez ve yakın ilçelerinden Selime köyü Çimenlik mevkiine ekiplerin çağrıldığını ifade eden Aydın, yangını söndürebilmek için köylülerin de ekiplerle birlikte mücadele ettiğini söyledi.

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