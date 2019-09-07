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Bursa’da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2019 16:50 | Son Güncelleme

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü.

Bursa’da orman yangını

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde ormanlık alanda başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Köylülerin ilk müdahaleyi yapıp söndüremediği alevlere havadan 1 helikopter, karadan da itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Edinilen bilgiye göre, Çağlayan köyün arka tarafında bulunan ormanlık alanda saat 16.20 sıralarında başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden köylüler yangına önce kendileri müdahale etti. Alevlerin büyümesi ile birlikte itfaiye ekiplerine haber veren köy halkı yardım istedi. Yangına müdahale etmek üzere Bursa Orman Bölge Müdürlüğünden bir yangın söndürme helikopteri anında havalanarak söndürme çalışmalarına başladı. Yangına karadan itfaiye ve orman arazözleri de müdahale etmeye başladı.

Bursa’da orman yangını

Bursa’da orman yangını

Bursa’da orman yangını

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