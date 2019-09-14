Bursa'da orman yangını

Mehmet BULDU/İZNİK,(Bursa),(DHA)- BURSA’nın İznik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin, 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında 5 dönüm alan zarar gördü.

Bursa'nın İznik ilçesi Abdulvahan Tepesi Mevkii'ndeki ormanlık alanda saat 15.00 sıralarında yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Alevlere 4 itfaiye aracı ile 5 arazöz müdahale ederken yangın zeytinlik alana da sıçradı. 5 dönüm alanın zarar gördüğü yangın, 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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