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Bursa'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

BURSA'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bursa'da orman yangını

Berktuğ ÖNCÜ-Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA)- BURSA'nın Gürsu ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın, akşam saatlerinde Gürsu ilçesi Kazıklı mevkiindeki ormanlık alanda çıktı. Bölgeden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 12 arazöz, 4 tanker ve 40 kişilik ekip, yangına müdahale etti. Etrafında kızılçam ve zeytin ağaçlarının bulunduğu alanda çıkan yangın, ekiplerin uzun süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede yerleşim alanı bulunmazken, ekiplerin soğutma çalışmalarının sabahın ilk ışıklarına kadar süreceği öğrenildi.
Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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