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Bursa'da orman yangını (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 14:46 | Son Güncelleme

VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir.

VALİLİK: YANGIN 9 AYRI NOKTADA DEVAM EDİYOR
Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz Orhaneli ile Mustafakemalpaşa arasında bulunan Çivili yakınlarındaki ormanlık alanda saat 09.30 sıralarında 5 ayrı noktada ayrı ayrı zamanlarda orman yangını çıkmış olup, şu an 9 ayrı noktada devam etmektedir. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri yönlendirilmiştir. Ayrıca 5 helikopter de söndürme çalışmalarına eşlik etmekte ve 2 helikopterin daha en kısa zamanda çalışmalara katılması sağlanacak olup, bütün imkanlar seferber edilmektedir. Yangının nasıl çıktığı konusu, olayların değerlendirmesi ile ortaya çıkacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/ BURSA, (DHA)

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