HABER

Bursa'da orman yangını (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 15:35 | Son Güncelleme

RÜZGARLA YAYILIYOR Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü.

Bursa'da orman yangını (3)

RÜZGARLA YAYILIYOR
Bursa'nın Orhaneli ilçesi Çivili Mahallesi'nde saat 11.00 sıralarında ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarında etkisiyle büyüdü. Yangın için Bursa ve ilçelerin yanı sıra, Kütahya, Balıkesir, Yalova ve Bilecek'ten de destek ekipler çağrıldı. 5 yangın söndürme helikopteri, 38 arazöz, 25 itfaiye aracı, 10 su tankeri yangına 9 farklı noktada müdahale ediyor. Ayrıca AFAD, Nilüfer Arama Kurtarma (NAK), İHH ve AKUT ekiplerinden oluşan 60 kişilik arama-kurtarma ekibi çalışmalara destek veriyor. Saatlerdir devam eden orman yangını, drone ile havadan görüntülendi.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Bursa'da orman yangını (3)Bursa'da orman yangını (3)Bursa'da orman yangını (3)Bursa'da orman yangını (3)

Yer: İstanbul! Her şey bir anda olduYer: İstanbul! Her şey bir anda oldu
Denizli’deki atıktan türetilmiş yakıt tesisindeki yangında zarar 500 bin TLDenizli’deki atıktan türetilmiş yakıt tesisindeki yangında zarar 500 bin TL
Alanya’da çaya düşen adamın cesedi 27 saat sonra bulunduAlanya’da çaya düşen adamın cesedi 27 saat sonra bulundu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

Nusaybin'de patlama! Yaralı askerler var

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

'Yakında güzel gelişmeler olacak'

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Merkez Bankası'ndan 'döviz' hamlesi

Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Yer: İstanbul! Her şey bir anda oldu

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

Ülke basını bu olayı konuşuyor! Şoke eden iddia!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Birlikte yaşadığı kadını öldürüp, aynı bıçakla intihara kalkıştı

Birlikte yaşadığı kadını öldürüp intihara kalkıştı

Uyuşturucu sattığı iddiasıyla arkadaşını yaraladı, üzerinden bonzai çıktı

Samsun'da akılalmaz olay

Bayram için ülkelerine giden Suriyelilerin sayısı 26 bini buldu

9 Ağustos'a kadar sürecek! Sayıları 26 bini buldu

Bursa'da korkunç kaza! Lüks otomobilin tavanı kamyonda kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Bursa'da korkunç kaza! 1 ölü, 2 yaralı

Minik Eymen'in ölümüne neden olan sürücü serbest

Yürekleri yakmıştı! İddialar isyan ettirdi

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

Kuşadası’nda 25’i çocuk 42 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.