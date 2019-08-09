HABER

Bursa'da orman yangını (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 19:05 | Son Güncelleme

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangınla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizin Yeniköy, Selimiye ve Fethiye kırsal mahallerinin arasındaki bulunan ormanda, yaklaşık 100 hektarlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Bursa'nın Yenişehir ilçesi Selimiye Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 5 helipkopterle havadan, 20 arazöz ve itfaiye aracıyla karadan müdahale edilen yangınla ilgili konuşan Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın yaptığı açıklamada, "İlçemizin Yeniköy, Selimiye ve Fethiye kırsal mahallerinin arasındaki bulunan ormanda, yaklaşık 100 hektarlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can ve mal kaybı bulunmamakta, en büyük tesellimiz ancak memleketimizin ciğerleri yandı. Şu an yangının çıkış noktasıyla ilgili henüz bilgimiz yok, yangının çıkış nedenini araştıracağız" dedi.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)

Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin Uzmanlar uyarıyor: Sakın evde denemeyin
Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”Turgay Erdem: “Birlikte yeni başarılara imza atacağız”
İstanbul'da bayram tatili trafiği yoğunluğuİstanbul'da bayram tatili trafiği yoğunluğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

Adliyeden hastaneye! Eski eşi getirdi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

'Kırmızı gözlü, siyah pelerinli, cinsiyeti olmayan biriyle...'

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

Son dakika! 20 bin sözleşmeli öğretmenin ataması yapıldı

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

Bekçilik sınav sonuçları açıklandı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Hurdacı pazarında silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

2000 aile etkilenecek! Bakanlık düğmeye bastı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir’in Havran ilçesinde korkunç kaza! Yaralılar var

Tatil yolunda kazalar başladı! Yaralılar var

Son dakika: Bakan Kurum: Denizli'de 150 konut inşaatını başlatıyoruz

Bakan'dan deprem açıklaması! İşte son durum

Bakan Çavuşoğlu'ndan net Suriye mesajı: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İstanbul’da yol durumu! Bayram tatili trafiği başladı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Bakan Soylu'dan emniyet kemeri uyarısı

Konyaaltı Plajı'ndaki amip iddialarına belediyeden açıklama

Konyaaltı Plajı'yla ilgili o iddiaya açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.