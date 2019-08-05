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Bursa'da orman yangını (4)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2019 18:09 | Son Güncelleme

7 SAATTİR SÖNDÜRÜLMEDİ Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor.

Bursa'da orman yangını (4)

7 SAATTİR SÖNDÜRÜLMEDİ
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Çivili Mahallesi'ndeki ormanlıkta, saat 11.00 sıralarında başlayan yangın, şiddetli rüzgar nedeniyle söndürülemiyor. 7 saattir devam eden yangına, havadan ve karadan müdahale ediliyor. İtfaiye erleri ve arama- kurtarma ekiplerinin alevlere müdahale edebilmesi için iş makineleri ve dozerler ile yollar açılıyor. Yangın bölgesinde kullanılan 5 itfaiye helikopteriyle havanın kararmasının ardından söndürme çalışmalarının sürdürülemeyeceği belirtildi.

Berktuğ ÖNCÜ- Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)

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Bursa'da orman yangını (4)Bursa'da orman yangını (4)Bursa'da orman yangını (4)Bursa'da orman yangını (4)

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