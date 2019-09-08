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Bursa'da orman yangını büyümeden söndürüldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.09.2019 18:00 | Son Güncelleme

BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'da orman yangını büyümeden söndürüldü

Mehmet İNAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çekirge Mahallesi Çamlıtarla mevkiindeki ormanlık alanda, saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Dumanların yükseldiği görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulunurken, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait helikopter de çalışmalara havadan destek verdi. Yaklaşık 5 itfaiye aracının müdahale ettiği yangında yaklaşık 15 dönüm alan yanarken, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesinin ardından alevler tamamen söndürüldü. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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Bursa'da orman yangını büyümeden söndürüldüBursa'da orman yangını büyümeden söndürüldüBursa'da orman yangını büyümeden söndürüldüBursa'da orman yangını büyümeden söndürüldü

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