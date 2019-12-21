HABER

Bursa'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2019 16:40 | Son Güncelleme

Bursa'da orman yangınında 5 hektarlık alan zarar gördü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde çıkan orman yangınında yaklaşık 5 hektarlık alan zarar gördü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Gedikpınar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, İnegöl Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin 1,5 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü yangında, itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.

'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi'Ayaklarım üşüyor' diyen amcaya ayakkabılarını verdi
Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradıUludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı
Türkiye’de Artan Tarım İlacı Kullanımına Karşı Yasak TalebiTürkiye’de Artan Tarım İlacı Kullanımına Karşı Yasak Talebi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa orman orman yangını yangın

En Çok Okunan Haberler

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Türk gemisinde dehşet! 1 ölü, 2 yaralı

Güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Güneşli havalarla ilgili flaş açıklama: Ölümcül

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Olay görüntülerden sonra gerçek ortaya çıktı

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

Bez Bebek'in Yağmur'u son haliyle olay oldu! 'Burnunu yaptırmış'

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

'FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım' demişti! Oğlu bakın kim çıktı

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Büyük ikramiye bir kişinin oldu!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Öğrenci servisi takla attı! Acı haber

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Uludağ'daki arama çalışmalarında ikinci ceset bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de görevli polis memuru trafik kazasında hayatını kaybetti

TBMM'de görevli polis memurundan acı haber!

Kayınpederini arayıp 'takip ediliyoruz' dedi bir daha haber alınamadı! Genç çiftin aracı terk edilmiş halde bulundu

Sır oldular! Araçları terk edilmiş halde bulundu

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Kocaeli’de korkutan yangın! Bir anda alev aldı

Adalar'da faytonlar 3 ay durduruldu! Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

Karar sonrası Büyükada'da ilk gün

İstanbul havalimanlarında akılalmaz göçmen kaçakçılığı! Aralarında polisler de var

İstanbul havalimanlarında akılalmaz olay! Polisler de...

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

Flaş açıklama: Terör bitmek üzere! 500 civarında terörist kaldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.