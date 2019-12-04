HABER

Lüks otomobil sürücüsü feci şekilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 10:05 | Son Güncelleme

İstanbul İzmir otobanı Bursa Terminali yakınlarında su birikintisine giren ve direksiyon hakimiyetini kaybedip, önce bariyerlere ardından kurtarıcıya çarpan lüks araç hurdaya döndü. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ise hayatını kaybetti. Otoyolda yakın zaman diliminde 3 ayrı aracın da su birikintisi sebebiyle kaza yaptığı ortaya çıktı

Kaza, otobanın Ovaakça mevki İzmir istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 ET 6525 plakalı aracıyla İstanbul yönünden İzmir istikametine seyreden ve ismi öğrenilemeyen sürücü, su birikintisine girdi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü önce bariyerlere, ardından kurtarıcıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle lüks spor araç hurdaya döndü. Yapılan kontrollerde lüks araç içerisinde sıkışan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

AYNI SU BİRİKİNTİSİNDE 3 KAZA

Öte yandan aynı su birikintisinde farklı saatlerde 3 tane kaza yaşandı. Yağmur sebebiyle oluşan su birikintisine önce bir araç, ardından bir cip girdi. Kurtarıcının ise, cipi almaya geldiği ve emniyet şeridinde olduğu sırada lüks spor aracın arkadan çarptığı öğrenildi. Kaza sebebiyle otoyol da trafik durma noktasına geldi.

Polis, kazayla alakalı tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

PARTNER'FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...''FOX TV hırsızlık yaptı, avukatıma para teklif etti...'
Pendik'te yağmur kazası; servis minibüsü devrildiPendik'te yağmur kazası; servis minibüsü devrildi
Ordu'da üniversite öğrencisinin bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındıOrdu'da üniversite öğrencisinin bıçaklı saldırıda öldürülmesiyle ilgili bir kişi gözaltına alındı
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
su birikintisi Kaza Bursa

En Çok Okunan Haberler

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Evinin önünde bıçaklandı! Acı haber geldi

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

Tek seferde imzalanan en büyük donanma anlaşması!

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Anadol marka aracına 40 yıldır gözü gibi bakıyor

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Liderler Buckingham Sarayı’nda! Trudeau yine aynı şeyi yaptı!

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

Kar yağışı Balkanlardan giriş yaptı! Uyarılara dikkat

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Rüzgarda çadırın ipini bırakmayan pazarcı metrelerce yükseldi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Demirtaş’ın sağlık durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Son 1 ayda 131 terörist etkisiz hale getirildi

Ağır darbe! 131 terörist öldürüldü

Kartal'daki faciada kızını kaybeden anne konuştu: Kızıma mezar olan yerde oturmak istemiyorum

301 gün sonra aynı yerde: Kızıma mezar olan yerde...

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra imamın cep telefonunu çaldı

Camide akıllara durgunluk veren olay! Önce namaz kıldı, sonra...

Adana'da akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Akılalmaz olay! Kahvaltıyı beğenmeyince annesini rehin aldı

Kütahya'da feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Feci kaza! 2 ölü, 3 yaralı

Acı haberi MSB duyurdu: Silah kazasında yaralanan asker şehit oldu

Van'dan acı haber geldi... 1 asker şehit

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.