HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da otobüs içerisindeki taciz anları kameralara anbean yansıdı

Bursa’da otobüs içerisindeki taciz anları kameralara anbean yansıdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 13:49 | Son Güncelleme

Bursa’da şehir içi sefer yapan halk otobüsündeki taciz anları otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Bursa’da şehir içi sefer yapan halk otobüsündeki taciz anları otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Yalova Yolu Caddesi üzerinde sefer yapan 93 hat numaralı halk otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre yolculardan 25 yaşındaki Bahar B., otobüsten ineceği sırada hemen önünde duran Mustafa Ç.’nin kendisine ve yanında bulunan 22 yaşındaki Şule K.’ye bakarak mastürbasyon yaptığını fark etti. Bunun üzerine Bahar B., bağırarak tepki gösterdi. Durum üzerine diğer yolcular da şüpheliye tepki göstermeye başladı. Şoför, yaşananların ardından otobüsü durdurarak, durumu polise bildirdi. Polis ekipleri, iki kadının şikayeti üzerine Mustafa Ç.’yi gözaltına aldı.
Durumu fark eden ve öğretmen olduğunu öne süren bir yolcu ise, “Bunun izahı yok, bir de genç kızınız var. Bunu daha önce yapmadığınız ne malum? Belki orada oturup başka birine daha önce yaptınız. Ben fark ettim ve ses çıkardım. Ses çıkarmayanlar da vardı” dedi.
Cinsel tacizde bulunan adam, “Bu ben değildim. O anki ben değilim. Gözlerimi görmüyor musun? Binmekle hata yaptım. Özür dilerim gerçekten. Bu bir hata, ben iki taraflı sandım" dedi.
O anlar otobüsün güvenlik kameralarına anbean yansıdı
Kameralara yansıyan görüntülerde ise, genç kadının durumu fark ettikten sonra tepki vermesi ve otobüsten inmeye çalışan şüphelinin vatandaşlar tarafından engellendiği görüldü. Diğer yandan şüphelinin tepkiler üzerine kadına saldırmaya çalışması ve yine vatandaşlar tarafından engellenmesi kameralara yansıdı. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli Mustafa Ç. adliyeye sevk edildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu Koronavirüs aşısında beklenmeyen yan etki! Tüm çalışmalar durdu
Paylaşımı büyük tepki çekmişti! İstenen ceza belli olduPaylaşımı büyük tepki çekmişti! İstenen ceza belli oldu
İşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenlerİşte Trump’ın rakibi Joe Biden hakkında merak edilenler
En Çok Okunan Haberler
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Dünyayı krizden kurtaracak Türk çift
Kuşadası'nda deprem!
Kuşadası'nda deprem!
BDDK'dan yeni hamle
BDDK'dan yeni hamle
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
Alexander Sörloth Süper Lig'e dönüyor!
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
ABD tarihinde bir ilk! Trump Beyaz Saray'dan ayrılmazsa ne olur?
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
Atama kararları Resmi Gazete'de! Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı
İlginizi Çekebilir
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Bu yöntem sayesinde 20 saniyede sinüzit ağrısından kurtulacaksınız
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Rus helikopteri düşürüldü! Azerbaycan'dan açıklama
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Ankara'da yeni koronavirüs önlemi!
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kritik MYK toplandı! Ömer Çelik'ten Berat Albayrak sorusuna yanıt
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Kılıçdaroğlu ve Karamollaoğlu'dan 'Berat Albayrak' açıklaması
Diğer Haberler
Zonguldak’ta flaş koronavirüs kararı! HES kodu olmayan kente giriş yapamayacak
Flaş karar! HES kodu olmayan o ilimize giremeyecek
Paylaşımı büyük tepki çekmişti! İlayda Kılınç için istenen ceza belli oldu
Paylaşımı büyük tepki çekmişti! İstenen ceza belli oldu
Esenyurt'ta taciz iddiası sığınaktaki kaçak hastaneyi ortaya çıkardı
Gittiği doktor kendisini taciz edince gerçek ortaya çıktı
Yapılan dolgu sonrası dudakları bu hale geldi!
Yapılan dolgu sonrası dudakları bu hale geldi!
Kuyuda cansız bedenleri bulunmuştu! Yaşlı çiftin, 6 akrabası gözaltına alındı
Kuyuda cansız bedenleri bulunmuştu! 6 akrabası gözaltına alındı
Denizli’de 65 yaş ve üstü vatandaşlara sokağa çıkma yasağı geldi
Bir kentte daha 65 yaş ve üstüne kısıtlama geldi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.