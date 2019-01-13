HABER

Bursa'da otobüsteki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.01.2019 17:10 | Son Güncelleme

BURSA'da, özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul ile Alev (68)- Hüseyin Güleç (73) çifti arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Bursa'da otobüsteki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, özel halk otobüsü şoförü İbrahim Kabul ile Alev (68)- Hüseyin Güleç (73) çifti arasındaki kavganın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
Bursa'da 2 gün önce, özel halk otobüsünde seyahat eden bazı yolcular, Atatürk Caddesi'nde otobüs durağında inmek istedi. Ancak iddiaya göre, yolcular düğmeye basmadı. Bu nedenle sürücü ile yolcular arasında tartışma çıktı. Bu sırada diğer yolculardan Alev Güleç ile eşi Hüseyin Güleç, otobüs şoförü İbrahim Kabul'e tepki gösterdi. Güleç çifti ile Kabul kavga etti. Kavganın ardından sürücü İbraihm Kabul olay yerinden ayrılırken, otobüsten inen Güleç çifti Bursa Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedavilerinin ardından burnu kırılan Hüseyin Güleç ile kendisine tokat atıldığını öne süren eşi Alev Güleç, şoför İbrahim Kabul'den şikayetçi oldu. Olaydan bir gün sonra emniyete giden Kabul de kimseye vurmadığını ve yolcuların önce küfürler ettiğini, daha sonra kendisine vurmaya başladıklarını söyleyerek hakkındaki suçlamaları reddetti.
Soruşturma sürerken, olayın otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, otobüs şoförü Kabul ile Güleç çifti kavga ederken, başka yolcuların da burnu kırıldığı iddia edilen Hüseyin Güleç'e vurduğu görüldü.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da otobüsteki kavganın görüntüleri ortaya çıktıBursa'da otobüsteki kavganın görüntüleri ortaya çıktıBursa'da otobüsteki kavganın görüntüleri ortaya çıktıBursa'da otobüsteki kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Müze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça olduMüze bahçesine uçtu! Bin 800 yıllık tarihi eser paramparça oldu
Şanlıurfa’da akrabalar arasında arazi kavgası: 2 ölü, 7 yaralıŞanlıurfa’da akrabalar arasında arazi kavgası: 2 ölü, 7 yaralı
Sorgun'da kaza: 1'i ağır 5 yaralıSorgun'da kaza: 1'i ağır 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

Adnan Oktar'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup! İşte o ifadeler

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İstanbul için kar yağışı uyarısı

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

İddia gündemi sarsmıştı! Erdoğan'dan flaş 'özelleştirme' yanıtı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

HDP'li vekilin hesabından 'Abdullah Öcalan öldü' paylaşımı

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Serdar Aziz'den G.Saray'a şoke eden sözler!

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

Cenazedeki bu görüntü herkesin tüylerini diken diken etti

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Alkol alıp öyle birine mesaj attı ki sonrası korkunç!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Liselilerin kavgasını ayırmak istedi! Sonrası korkunç

Yürek yakan fotoğraf!

Yürek yakan fotoğraf!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mertcan'ın ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Hurdacıda kesilen aletten yayılan 'koku' panik yarattı

Kokusu her yeri sardı! Panik anları...

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

'İhbar ettin' tartışmasında silahlar konuştu: 5 yaralı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

Komşusuna gitmek istedi, hayatını şokunu yaşadı! Soruşturma başlatıldı

İzmir'de şoke eden olay... Annesini öldüren adamdan şikayetçi olmadı!

Savunması şaşkına çevirdi! Annesini öldüren adamdan...

Antalya'da korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

Korkunç olay! Küçük Aras yüzünü yastıkla kapattı ama...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.