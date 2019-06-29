HABER

Bursa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 06:52 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil apartman bahçesine devrildi: 3 yaralı

Bursa'da apartman bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

Merkez Osmangazi ilçesi Kükürtlü Mahallesi Çekirge Caddesi'nde, Volkan Ünsal hakimiyetindeki 16 BGR 84 plakalı otomobil, yoldan çıkıp apartman girişindeki bahçe duvarına çarptı.

Devrilip apartmanın sütunlarından birine çarpan otomobildeki 3 kişi araçta sıkıştı. Sürücü Ünsal kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Olay yerine gelen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri İlhan Özargın ile Celal Acar'ı yaklaşık 20 dakikalık çalışmayla sıkıştıkları yerden çıkardı.

112 Acil Servis ambulansıyla Bursa ve Çekirge Devlet hastanelerine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Otomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralıOtomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralı
Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bursa

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Hadise bikinili pozunu paylaştı!

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Sokak ortasında kanlı infaz! Önce boğazını kesti sonra da...

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

Zirveye damga vurdu! Soğuk rüzgarlar: Zehir zemberek sözler

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

MSB'den Suriye'deki saldırılar sonrası sert açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Edirne'de korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Otomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralı

Otomobil bariyere ve polis aracına çarptı: 8 yaralı

Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı

Sultangazi'de silahlı saldırı: 2 yaralı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

300 bin lira rüşvet isteyen öğretim görevlisi tutuklandı

Yüzünü tişörtle gizleyen saldırgan, kafeye kurşun yağdırdı

Yüzünü tişörtle gizleyen saldırgan, kafeye kurşun yağdırdı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

Mezuniyet dönüşü feci kaza: 4 ölü, 1 yaralı

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi, para cezası var

İstanbul Valiliği'nden flaş karar! 3 Temmuz'a kadar süre verildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.