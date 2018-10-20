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Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil bariyerlere çarptı: 1 ölü

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bariyerlere çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Taner Dillioğlu idaresindeki 16 ZC 950 plakalı otomobil, Bursa-Yalova karayolu Ovaakça Mahallesi yakınlarında bariyerlere çarptı.

Dillioğlu, çarpmanın etkisiyle araçta sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri, sürücüyü araçtan çıkardı.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Dillioğlu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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Anahtar Kelimeler:
1 ölü bariyer Bursa trafik kazası

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