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Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.12.2019 01:04 | Son Güncelleme

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 16 H 8712 plakalı otomobil, Eşrefzade Mahallesi Kılıçaslan Caddesi'nde, Osman Arslan'ın kullandığı 16 AFE 272 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, motosiklet sürücüsü Osman Arslan yaralandı, eşi Merve Arslan hayatını kaybetti.

Yaralı Osman Arslan İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza yerinden kaçan otomobilin sürücüsünün yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bursa'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

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1 ölü Bursa otomobil trafik kazası

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