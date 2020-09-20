HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Bursa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

Bursa’da otomobil tıra arkadan çarptı: 4 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2020 13:21 | Son Güncelleme

Bursa’da bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi.

Bursa’da bir otomobilin tıra arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, saat 12.00 sıralarında İznik-Yenişehir yolu Derbent mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yenişehir istikametinden İznik istikametine giden A.K.H idaresindeki 16 F 8485 plakalı otomobil, yerlerin yağışlı ve kaygan olması sonucu duramayarak önündeki M.O. kontrolündeki 16 JRR 13 plakalı tıra çarptı. Kazada A.K.H isimli sürücü ile araçta bulunan F.H, M.H, V.A. hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulansla İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandıAylarca evine kimseyi almadı ama virüse yakalandı
KPSS'ye son anda yetiştilerKPSS'ye son anda yetiştiler
Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak?
En Çok Okunan Haberler
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
'Hep bir yerlerin konuşuluyor' diyen oğlunu paylaştı!
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
Mesut Yılmaz'ın sağlık durumu ile ilgili flaş açıklama
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Seks kasediyle ilgili içini döktü
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Bakan Koca'dan Mansur Yavaş'ın önerisine cevap
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
Aylarca evine kimseyi almadı... Virüs onu bakın nasıl yakaladı
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
Kızını cinsel ilişkiye zorlamıştı! İğrenç olayda yeni gelişme
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Doğu Perinçek'i çıldırtan soru! 'Yayınlamazsanız namuslu değilsiniz'
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Hatay'da zincirleme kaza: 1 asteğmen hayatını kaybetti, 6 yaralı
Diğer Haberler
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Konyaaltı Sahili açıklarındaki denizaltı, tatilcileri şaşırttı
Başkan Muhittin Böcek’in sağlık durumu düzeliyor
Muhittin Böcek’in sağlık durumu ile ilgili yeni açıklama
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
Şişli'de polisten kaçan şüpheliler kaza yaptı!
KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi sınavına son anda yetiştiler
KPSS'ye son anda yetiştiler
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
Tuvalet penceresinden kaçmaya çalışırken yakalandı
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İstiklal Caddesi'nde genç kadına taciz!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.