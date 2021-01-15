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Bursa’da otomobile silahlı saldırı: 2 ölü

15.01.2021 23:45 | Son Güncelleme:
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Bursa’da park halindeki otomobilin içinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Bursa’da park halindeki otomobilin içinde av tüfeğiyle saldırıya uğrayan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Katil zanlısı, silah sesini duyan trafik polisi tarafından gözaltına alındı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Demirtaş Dumlupınar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Levent K. (60) 10 V 0672 plakalı aracıyla, daha önceden husumetli olduğu Orhan Aksu (35) ile Orhan Eren’in (40) içerisinde bulunduğu 16 LV 550 aracın yanına geldi. Aracından inen Levent K., yanında bulunan av tüfeği ile, araçta bulunan Orhan Aksu ile Orhan Eren’e 3 el ateş etti. Sürücü Orhan Eren, direksiyon başında hayatını kaybederken, yanında bulunan Orhan Aksu ise araçtan dışarı çıkmak isterken aldığı yara ile yere yığıldı.

Silah seslerini duyan trafik polisi yakaladı
Bu sırada uygulama görevine seyir halinde olan trafik ekipleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Elinde av tüfeği bulunan Levent K., burada ekipler tarafından etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Orhan Eren ile Orhan Aksu’nun hayatını kaybettiklerini belirledi. Şüpheli Levent K., ifadesi alınmak üzere Cinayet Büro Amirliği’ne götürüldü. Ölenlerin cenazeleri, Bursa Cumhuriyet Savcısı’nın yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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