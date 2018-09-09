Bursa'da otomobilin çarptığı engelli kadın ağır yaralandı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Vildan Sayar'a (39) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Sayar, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olay, akşam saatlerinde İnegöl ilçesi Mesudiye altgeçidi mevkiinde meydana geldi. İnegöl'den Eskişehir istikametine giden Ahmet Çelik (59) yönetimindeki 16 CCJ 57 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan zihinsel engelli Vildan Sayar’a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan kadın ağır yaralandı. Kanlar içerisinde kalan kadının imdadına çevredekiler yetişerek, sağlık ekiplerine haber verdi. Sayar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Sayar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, otomobil şoförü Ahmet Çelik ise gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

