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Bursa’da otomobille TIR çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 20:47 | Son Güncelleme

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 3'ü de yaralandı.

Hayrettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 5 kişiden 2'si yaşamını yitirdi, 3'ü de yaralandı.

Kaza, Mustafakemalpaşa- Bursa yolunun Üç Kurnalar mevkiinde meydana geldi. Avni Kılınç (26) yönetimindeki 61 EE 239 plakalı otomobil, karşı yönden gelen İsa İncesu (47) yönetimindeki 34 UZ 7291 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Gülistan Karabulut (60) ve Fatma Karabulut (60) yaşamını yitirdi, sürücü Avni Kılınç ile Faden Kılınç (74) ve Ceren Kılınç (9) yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu, Ceren Kılınç’ın Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildiği bildirildi.

TIR sürücüsü İsa İncesu kazadan sonra gözaltına alındı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.

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