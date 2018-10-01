Bursa’da otomobille TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (2)

ÖLÜ SAYISI 3'E ÇIKTI
Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobille TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen ve otomobildeki 5 kişiden 2'sinin yaşamını yitirdiği, 3'ünün de yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Kazada ağır yaralanarak ambulansla Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan ve ilk tedavisinin ardından Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edilen Ceren Kılınç'ın burada yapılan tüm müdahaleye karşın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)
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