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Bursa’da otomobille TIR çarpıştı: 3 ölü, 2 yaralı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 21:43 | Son Güncelleme

NOT: Kazada ölen üçüncü kişinin Ceren Kılıç olarak belirtilen ismi, kaynağından yapılan düzeltme ile Avni Kılıç olarak açıklanmıştır.  DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA  Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren üçüncü kişinin adı Avni Kılınç olduğu düzeltildi.

NOT: Kazada ölen üçüncü kişinin Ceren Kılıç olarak belirtilen ismi, kaynağından yapılan düzeltme ile Avni Kılıç olarak açıklanmıştır.

DÜĞÜN DÖNÜŞÜ KAZA
Mustafakemalpaşa ilçesinde otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yaşamını yitiren üçüncü kişinin adı Avni Kılınç olduğu düzeltildi. Avni Kılınç'ın, Nevşehir'de görevli uzman çavuş olduğu, ailesi ve yakınlarıyla İstanbul'da katıldıkları bir düğünün ardından İzmir'e gitmek üzere yola çıktıktıkları öğrenildi.
CEREN TEDAVİ ALTINDA
Bu arada daha önce hastanede yaşamını yitirdiği belirtilen Ceren Kılınç'ın ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Hayettin GÖK/MUSTAFAKEMALPAŞA (Bursa), (DHA)

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