HABER

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 22:07 | Son Güncelleme

BURSA'nın Harmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın AKALIN/HARMANCIK (Bursa), (DHA)- BURSA'nın Harmancık ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.
Kaza, saat 19.00 sıralarında, Harmancık çevre yolunda meydana geldi. Bursa yönüne giden Ömer Temel (60) yönetimindeki 06 DK 6645 plakalı otomobil, ilçe merkezine geldiği sırada, iddiaya göre kavşağa kontrolsüz şekilde giren Halit Yılmaz (61) yönetimindeki 16 Z 4933 plakalı otomobille çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Yılmaz'ın otomobilindeki eşi Fatma Yılmaz (60) ve ağabeyi Hasan Hüseyin Yılmaz'ın (70) hayatını kaybettiğini belirlendi. Ağır yaralı Halit Yılmaz ve Ömer Temel yapılan müdahalelerinin ardından Bursa Çekirge Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.
Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından Fatma Yılmaz ve Hasan Hüseyin Yılmaz'ın cesetleri Harmancık Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıBursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıBursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralıBursa'da otomobiller çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Derin dekolteli elbisesiyle dikkat çektiDerin dekolteli elbisesiyle dikkat çekti
Polisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandıPolisten kaçan alkollü sürücü havaya ateş açılarak yakalandı
Polisler son anda kurtardıPolisler son anda kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

RTÜK üyesi Bildirici: 'O Ses Türkiye'de 5 Ekim akşamı yaşananlar tam bir skandaldır

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Bakan duyurdu! Güneydoğu'da petrol, Trakya'da gaz müjdesi

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Trump’tan tepki çeken Türkiye açıklaması!

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Mahkemeden Selahattin Demirtaş kararı

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

Trump'tan 'Fırat'ın doğusuna operasyon'la ilgili açıklama

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

ABD Dışişleri: Türkleri durdurmayacağız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
13 yıl sonra sevgilisini öldürdüğünü itiraf eden emekli öğretmene müebbet istendi

Sır perdesi 13 yıl sonra aralandı! Cinayeti itiraf etti

Trabzon’da cami inşaatında çökme meydana geldi: 2 yaralı

Cami inşaatında çökme: 2 işçi yaralı

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.