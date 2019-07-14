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Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.07.2019 18:13 | Son Güncelleme

BURSA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), (DHA) - BURSA'da, 2 otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 6 kişi yaralandı.
Kaza, İznik- Yenişehir yolunun 7'nci kilometresindeki virajda meydana geldi. Yenişehir yönünden gelen Engin Ulaş (40) yönetimindeki 16 FD 418 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Hüseyin Özcan'ın (41) kullandığı plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan Esin U. (36), Elif U.(16), Sahra U. (14), Belinay U. (5), Sevgi Ö. (30) ve Gülperi Ş. (35) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, 6 yaralıyı ambulanslarla İznik ve Yenişehir'deki devlet hastanelerine kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Öte yandan geçen hafta da aynı virajda kaza meydana gelmiş, kontrolden çıkan TIR, 100 metrelik uçurumdan yuvarlanmış, sürücüsü hayatını kaybetmişti.

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Bursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralıBursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralıBursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralıBursa'da otomobiller çarpıştı: 6 yaralı

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