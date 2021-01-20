Bursa’da otomobillerin buz dansı...Kamyonete böyle çarptılar

Bursa’da etkili kar yağışı sonrası buz tutan yollarda duramayan araçlar adeta dans etti. 2 otomobil park halindeki kamyonete çarparak durabildi. O anlar kameralara yansıdı.

Bursa’da 3 gün etkili olan kar yağışı sonrası yollar sıcaklığın eksi 8’e düşmesinin ardından buz pistine döndü.

Nilüfer ilçesinde dik bir yokuşta yolun buzlanması sonucu kayan araçlar, yolun sonunda park halinde duran kamyonete çarparak durabildi. Kayan 4 araç o anları hasarsız atlatırken, 2 otomobil ise kamyonete çarpmaktan kurtulamadı.

O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

