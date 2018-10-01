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Bursa'da oynarken koluna demir korkuluk saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.10.2018 20:25 | Son Güncelleme

BURSA'da arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynarken koluna demir korkuluk saplanan 11 yaşındaki Taha Muhammet, itafiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bursa'da oynarken koluna demir korkuluk saplandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynarken koluna demir korkuluk saplanan 11 yaşındaki Taha Muhammet, itafiye ekipleri tarafından kurtarıldı. koluna saplanan demir korkulukla hastaneye kaldırılan küçük Muhammet, yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.
Bursa'nın Gürsu ilçesi Zafer Mahallesi'nde arkadaşlarıyla birlikte sokakta oynayan Taha Muhammet'in koluna, park duvarının üzerindeki demir korkuluk saplandı. Acı içinde kıvranan çocuğu gören çevredekiler durumu sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, demir korkuluğu kontrollü bir şekilde kesti. Ardından Tahma Muhammet, kolunda demir korkulukla birlikte sağlık ekipleri tarafından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.
Burada ameliyata alınan Muhammet'in koluna saplanan demir korkuluk çıkarıldı. Muhammet'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da oynarken koluna demir korkuluk saplandı

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