HABER

Bursa’da park halindeki araç alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.06.2019 09:31 | Son Güncelleme

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle park halinde alev alev yandı.Edinilen bilgiye göre, Sabribey Mahallesinde park halinde olan 16 EGM 77 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı.

Bursa’da park halindeki araç alev alev yandı

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde park halindeki araç bilinmeyen bir nedenle park halinde alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre, Sabribey Mahallesinde park halinde olan 16 EGM 77 plakalı araç, henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Yangın kısa sürede büyüyerek tüm aracı sardı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç söndürülürken, geriye demir yığını kaldı.
Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili ekipler inceleme başlattı.

Bursa’da park halindeki araç alev alev yandı

Bursa’da park halindeki araç alev alev yandı

Bursa’da park halindeki araç alev alev yandı

Bursa’da park halindeki araç alev alev yandı

Sahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulunduSahilde korkutan görüntü! Yüzlercesi bu halde bulundu
Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılarBacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar
Arkadaşını öldüren 17 yaşındaki zanlı tutuklandıArkadaşını öldüren 17 yaşındaki zanlı tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Gezi otobüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Türkiye'den ABD'nin kararına tepki: Kabul edilemez

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hercai dizisinin yıldızı Akın Akınözü askere gitti

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Hande Erçel derin yırtmaçlı elbisesiyle büyüledi!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

Kendini asarak intihar etti, bıraktığı not içleri acıttı!

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İsmail Küçükkaya'dan İmamoğlu-Yıldırım yayını açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Saçlarını yaptırmak için kuaföre gitti, hayatı kabusa döndü

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

10 ilde 27 suçtan aranan firari mahkum yakalandı! Gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Firari mahkumun gazetecilere sorusu 'pes' dedirtti

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Manisa'da çiftlikte korkunç olay

Kızını döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanıyor.... Mahkemede dikkat çeken sözler

Mahkemede şoke eden sözler! Oğlunu doğurunca kızını...

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

İzmir'de korkunç görüntü! Gören telefonuna sarıldı

Kadın avukatın zor anları

Kadın avukatın zor anları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.