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Bursa’da parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Bursa’nın İznik ilçesinde parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı.

Bursa’nın İznik ilçesinde parke taşı yüklü tır, domates taşıyan traktörle çarpıştı. Kazada kimse yaralanmazken, kara yolu domates tarlasına döndü.
Kaza 17.00 sıralarında İznik’e bağlı Çakırca Mahallesinde meydana geldi. Mesut Öz’ün kullandığı 54 RL 810 plakalı tır, Bursa istikametine doğru giderken, tâli yoldan çıkan Rıdvan Bingöl’ün (50) kullandığı plakasız traktöre çarptı. Domates yüklü traktörün römorku devrildi. Domatesler yola saçılırken, kazada kimse yaralanmadı. Kazayla alâkalı tahkikat devam ediyor.

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