Bursa'da pencereden düşen çocuk öldü

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, 4'üncü kattaki evlerinin penceresinden düşen çocuk yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Emirsultan Mahallesi 213 Sokak'ta oturan Çelik ailesinin 4 yaşındaki oğulları Rahman Çelik, 4'üncü kattaki evlerinin açık olan penceresinden beton zemine düştü.

Ailesinin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekibi tarafından ağır yaralı olarak Karacabey Devlet Hastanesine kaldırılan Çelik, sevk edildiği Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

