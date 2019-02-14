HABER

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.02.2019 17:32 | Son Güncelleme

BURSA’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,(DHA)- BURSA’da terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik soruşturma kapsamında, terör örgütünün propagandasını yaptığı tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, silahlı terör örgütü PKK/KCK’nın propagandasını yapan 10 şüpheliyi tespit etti. Ekipler, Yıldırım, Gemlik ve Yenişehir ilçelerinde 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüphelinin yakalamasına yönelik çalışmalar devam ediyor. Ayrıca evlerde yapılan aramalarda, terör örgütüne ait dökümanlar, dijital materyaller ve kitaplar ele geçirildi. Şüpheliler ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi.

PARTNERÇıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!Çıkan cevabı görünce şaşıp kaldı!
Tarihi eser diye kitap satmaya çalışan 3 kişi, yakalandıTarihi eser diye kitap satmaya çalışan 3 kişi, yakalandı
Malatya'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltıMalatya'da PKK/KCK operasyonu: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Bütün anketlerde öndeyiz, kiminde 6, kiminde 10 puan...

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Olmaz olsun böyle anne-baba!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Ali Koç'tan TFF, G.Saray ve Fatih Terim'e şok sözler!

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

Demirören'den tarihi karar! Bir dönem sona eriyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Atatürk Havalimanı'nda çok acı olay!

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Korkunç detaylar: Ağır istismarda bulunup boynunu kırdılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Kan donduran sözler: Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilemiyorum

Spermlerimin nasıl tespit edildiğini bilmiyorum

Vahşet! Her yerde aranıyordu, cesedi parçalanarak torbalara konulmuş

Vahşet! Her yerde aranıyordu, parçalanarak torbalara konulmuş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.