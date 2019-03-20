HABER

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2019 10:30 | Son Güncelleme

BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.  Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelileri tespit etti.

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, sosyal medya hesaplarından PKK/KCK terör örgütünün propagandası yaptıkları tespit edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada, silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandası yapan şüphelileri tespit etti. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın verdiği gözaltı kararıyla da operasyon için düğmeye bastı. Polis ekipleri Bursa merkez ve Gemlik ile İnegöl, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 5 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 8 şüpheli gözaltına alınırken, 5 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

FOTOĞRAFLI

Bursa'da PKK/KCK operasyonu: 8 gözaltı

PARTNERDemet Akbağ'a taziye ziyaretiDemet Akbağ'a taziye ziyareti
Adana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildiAdana'da 'şahin' başlı baston bıçak ele geçirildi
Karnına bariyer saplanan İranlı çocuk, kurtarılamadıKarnına bariyer saplanan İranlı çocuk, kurtarılamadı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

AK Partili Başkan adayına silahlı saldırı!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Yarım asırlık hayal gerçek oldu!

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Bakan Albayrak'tan dolar açıklaması

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Başkentte 'hayalet' yakalandı!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Bahçeli'den canlı yayında Mansur Yavaş açıklaması!

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Üvey anne dehşeti kamerada!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Yengesi yorganı kaldırınca fark etti! Korkunç...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Rezidansta şüpheli ölüm! Kadının kimliği belirlenemedi

Adana’da hastanede korkutan yangın

Hastanede yangın çıktı! Kullanılamaz halde...

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Elazığ'da yangın: 2'si çocuk 5 kişi hastanelik oldu

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı: 1’i ağır 2 yaralı

Çocuk sürücü ganyan bayiine daldı

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

Antalya'da yürekleri ağza getiren anlar!

'Askere gideceğiz' diye para toplayan 7 arkadaşa, dilencilikten ceza

'Askere gideceğiz' diye para toplayanlara dilencilikten ceza

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.