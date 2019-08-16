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Bursa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 10:53 | Son Güncelleme

BURSA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.  İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 8 kişiyi tespit etti.

Bursa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

Mehmet İNAN-Muammer İRTEM/BURSA, (DHA) - BURSA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 8 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ekipler şehir merkezi, İnegöl, Gürsu, Gemlik ve Yenişehir'deki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda M.K., E.A., M.A., B.G., M.Ş.N., H.U., S.A., ve C.Z. gözaltına alınırken, yapılan aramada örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından 'terör örgütü propagandası' yapmak suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

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Bursa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyedeBursa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyedeBursa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyedeBursa'da PKK/KCK operasyonunda gözaltına alınan 8 kişi adliyede

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