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Bursa'da PKK/KCK opersayonu: 7 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.08.2019 11:21 | Son Güncelleme

BURSA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa'da PKK/KCK opersayonu: 7 gözaltı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da, sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı terörle mücadele ve istihbarat şube müdürlüğü ekipleri, cumhuriyet başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yapan 7 kişiyi tespit etti. Bunun üzerine ekipler, şehir merkezi, İnegöl, Gürsu, Gemlik ve Yenişehir'deki adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda M.K., E.A., M.A., B.G., M.Ş.N., H.U. ve S.A. gözaltına alınırken, örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildi. Şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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Bursa'da PKK/KCK opersayonu: 7 gözaltıBursa'da PKK/KCK opersayonu: 7 gözaltı

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