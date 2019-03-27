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Bursa'da PKK/KCK üyesi jandarma tarafından yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.03.2019 11:14 | Son Güncelleme

BURSA'da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan cezaevi firarisi Y.T., jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı.

Bursa'da PKK/KCK üyesi jandarma tarafından yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak' suçundan hakkında arama kararı bulunan cezaevi firarisi Y.T., jandarma ekipleri tarafından kovalamaca sonucu yakalanıp, mahkemece tutuklandı.
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'silahlı terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak', 'ruhsatsız silah taşımak' ve çok sayıda 'hırsızlık' suçundan hakkında arama kararı bulunan cezaevi firarisi Y.T.'nin, merkez Yıldırım ilçesi Karapınar Mahallesi'ndeki evine geleceğini belirledi. Ekipler, Y.T. gelmeden önce evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra eve doğru gelen Y.T.'ye ekipler 'dur' ihtarında bulundu. İhtara uymayarak jandarma ekiplerinden kaçmaya başlayan Y.T., kısa süren kovalamaca sonucu yakalandı. Gözaltına alınan Y.T.'nin üzerinde, başka bir isim adına düzenlenmiş sahte kimlik ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Jandarmadaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Y.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Bursa'da PKK/KCK üyesi jandarma tarafından yakalandıBursa'da PKK/KCK üyesi jandarma tarafından yakalandı

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