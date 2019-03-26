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Bursa'da PKK'nın gençlik yapılanması üyesi 15 kişi adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 14:55 | Son Güncelleme

BURSA'da polisin terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yöneliki operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İsmail Hakkı SEYMEN-Halil ÖZÇOBAN/ BURSA,(DHA)- BURSA'da polisin terör örgütü PKK/KCK'nın şehir ve gençlik yapılanmasına yöneliki operasyonunda gözaltına alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmada, örgütün şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi'ne (DGH) mensup şüphelileri tespit etti. Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 14 farklı adrese operasyon düzenleyen ekipler, 15 şüpheliyi gözaltına aldı. Evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi. Eylem yapmaya yönlendirme ve çeşitli eylem hazırlığında oldukları belirlenen 15 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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