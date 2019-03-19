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Bursa'da PKK'nın gençlik yapılanmasına operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:47 | Son Güncelleme

Terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli yakalandı - Şüphelilerin, açlık grevlerini tırmandırma, pankart asma ve illegal sokak eylemleri yapmayı planladıkları belirlendi

Bursa'da terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubesi ekipleri, uzun süren takibin ardından gençlik yapılanması bünyesinde faaliyet yürüten bazı kişilerin terör örgütü PKK'nın güncel hedefleri doğrultusunda kitleleri eylemlere yönlendirme arayışı içinde olduklarını belirledi.

Ayrıca şüphelilerin ilerleyen günlerde eylemselliklerini artırabilecekleri, açlık grevlerini tırmandırma, pankart asma ve illegal sokak eylemleri yapmayı planladıkları da tespit edildi.

Bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Osmangazi, Yıldırım ve Nilüfer ilçelerindeki 14 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 3'ü üniversite öğrencisi 15 şüpheliyi yakalayan ekipler, bu kişilere ait evlerde yaptıkları aramalarda dijital materyal ve örgütsel içerikli yayınlar ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyete götürüldü.

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15 şüpheli Bursa operasyon PKK terör

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