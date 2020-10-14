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Bursa’da polis ekipleri alkış ve ıslıklara siren çalarak cevap verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2020 15:20 | Son Güncelleme

Bursa polisinin yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı.

Bursa polisinin yaptığı eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Vatandaşların alkış ve ıslıklarla desteğini gösterdiği polis ekipleri, çakar ve sirenlerle vatandaşlara cevap verdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonunda 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve araçlarında yapılan aramalarda 550 gram metamfetamin, 220 gram esrar, satışa hazır halde paketlenmiş bir miktar sentetik kannabinoid, 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği belirlenen 5 bin 200 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden M.İ. ve A.K. uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, O.Ç., O.Y., M.Y., S.D. ve B.B. isimli şahıslar adliyeye sevk edildi.
Operasyonda ise vatandaşların alkış ve ıslıklarla desteğini gösterdiği polis ekipleri, çakar ve sirenlerle vatandaşlara cevap verdi.

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