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Bursa'da polis memuru intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 04.10.2018 00:29 | Son Güncelleme

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde görevli trafik polisi Salim Tınmaz, evinin bodrumunda beylik tabancası ile intihar etti.

Bursa'da polis memuru intihar etti

HARUN SAK/YENİŞEHİR (Bursa), (DHA) - BURSA'nın Yenişehir ilçesinde görevli trafik polisi Salim Tınmaz, evinin bodrumunda beylik tabancası ile intihar etti.
Olay, akşam saatlerinde Yenişehir ilçesi Yenigün Mahallesi'nde meydana geldi. Yenişehir'de trafik polisi olarak görev yapan evli ve 2 çocuk babası Salim Tınmaz (47), "Yatsı namazına gidiyorum" diyerek evden çıktı. Ardından evinin bodrumuna inen Tınmaz, burada beylik tabancası ile başına ateşe ederek yaşamına son verdi. Silah sesi üzerine bodruma inen komşuları Tınmaz'ı kanlar içerisinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı muayenede Tınmaz'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
İhbar üzerine gelen polis ekipleri ise, meslektaşları Tınmaz'ın ölümü ile büyük üzüntü yaşadı. Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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Bursa'da polis memuru intihar etti

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