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Bursa'da polis şüpheli kovalamacası

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 06:53 | Son Güncelleme

Bursa'da polis şüpheli kovalamacası

Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, polisin "dur" ihtarına uymayarak araçla kaçan 5 şüpheli kovalamacanın ardından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Haşim İşçan Caddesi'nde S.U.E. idaresindeki 16 EM 707 plakalı otomobil, polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçtı.

Bunun üzerine Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma, Yıldırım Beyazıt karakolu ve Asayiş Ekipler Amirliği ekipleri aracı kovalamaya başladı.

Yaklaşık 1 saat süren kovalamacanın ardından ekipler, Meydancık Mahallesi Gökdere kavşağında otomobilin önünü keserek sürücü S.U.E. ile araçtaki Z.Ö, A.K, E.B ve E.Y'yi yakaladı.

Polis ekiplerine bir süre direnen şüpheliler üstleri arandıktan sonra gözaltına alınarak Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliğine getirildi.

Yapılan incelemelerde, aracın muayenesinin olmadığı, sürücü S.U.E'nin ehliyetinin bulunmadığı ve E.B'nin ise çeşitli suçlardan arandığı belirlendi.

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Bursa polis şüpheli kovalamacası

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