Bursa’da polise ateş açan şahıs tutuklandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde polis ekiplerine ateş ettikten sonra kayıplara karışan ve Gemlik’te yakalanan şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Orhangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi’ndeki bir tamirci dükkanında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, vatandaşlar dükkanda elinde silah olan bir şahsın olduğu ihbarında bulununca olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Daha önce adam yaralama da dahil bir çok suçtan sabıkası olduğu belirlenen A.A. (25) isimli şahıs polis ekiplerini görünce elindeki silahla polislere doğru ateş etti. Şahsın ateş etmesi üzerine polisler tedbir aldığı esnada A.A. önünde bulunduğu tamirhane dükkanına kaçtı. Olay sonrasında polis ekipleri dükkanın etrafını çevirdi. Çelik yelek giyip şahsı ikna etmek için bir süre çaba gösteren polis daha sonra kontrollü bir şekilde dükkana girdi.

Arka kapıdan kaçtı

Polisler tamirci dükkanına girdiklerinde şahsın arka kapıdan kaçtığını tespit etti. Emniyet Müdürü Sadık Elden’in de inceleme yaptığı olayla ilgili olarak polis ekipleri uzun süre bölgede dükkan ve depolarda şahsı aradı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, olay yeri ekipleri dükkan etrafında inceleme yaptı.

Polis ekipleri olay sonrası kayıplara karışan A.A.’yı bugün Gemlik’te yakalanarak gözaltına alındı. Zanlı yakalandıktan sonra Gemlik Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Emniyetten adli makamlara sevk edilen A.A tutuklandı.

Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı

Öte yandan tamirci dükkanı önündeki silahlı saldırı olayı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde polis aracıyla dükkanın önüne gelen polis memurlarına A.A. isimli şahıs silahı ile iki el ateş ettiği ve daha sonra kaçarak dükkana girdiği görünüyor.

