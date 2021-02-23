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  4. Bursa’da polisten kaçan şüphelileri kenti birbirine kattı, ekip aracına ve bariyerlere çarpan araç alev aldı

Bursa’da polisten kaçan şüphelileri kenti birbirine kattı, ekip aracına ve bariyerlere çarpan araç alev aldı

23.02.2021 00:56 | Son Güncelleme:
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Bursa’da polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç şehri birbirine kattı.

Bursa’da polis ekiplerinin ’dur’ ihtarına uymayarak kaçan araç şehri birbirine kattı. Yaklaşık 150 kilometre süren kovalamacanın ardından polis aracına çarparak bariyerlere vuran araç alev aldı. Araç içerisinde bulunan 2 zanlı kıskıvrak yakalanırken kazada bir polis memuru kolundan yaralandı.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre devriye gezen polis ekipleri 41 LD 044 plakalı araca dur ihtarında bulundu. Polislerin dur ihtarına uymayan araç hızla kaçmaya başladı.
Önce Polis aracına çarptı, sonra bariyerlere saplanıp alev aldı
3 ilçe değiştiren araç, 150 kilometrelik kovalamacanın ardından Nilüfer İlçesi Görükle Otoban üzerinde barikat kuran polis aracına çarptı, daha sonra bariyerlere saplanıp alev aldı. Araca koşan ekipler, 2 şüpheliyi yanan araçtan çıkardı. Çok sayıda suç kaydı bulunan ve aranmaları bulunan şüpheliler Oğuzhan A. ile Ferhat A. gözaltına alındı. Hafif yaralı olan Oğuzhan A. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Üzerinde uyuşturucu madde bulunan Ferhat A. ise emniyete götürüldü. Alev topuna dönen araç itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken Bursa-İzmir otoyolu ise kısa süreliğine trafiğe kapatıldı. Yanan aracın yoldan çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı. Olayda bir polis memuru kolundan yaralanırken, ekip aracı büyük zarar gördü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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