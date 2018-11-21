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Bursa'da polisten masaj salonlarına baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 21.11.2018 19:05 | Son Güncelleme

BURSA'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi.

Bursa'da polisten masaj salonlarına baskın

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından masaj salonlarına baskın düzenlendi. Çok sayıda polisle 31 masaj salonuna eş zamanlı yapılan baskınlarda, ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı, belgesi eksik olanlara ceza yazıldı, hırsızlıktan aranan 1 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, masaj salonlarına baskın düzenledi. Eş zamanlı yapılan operasyona çok sayıda polis katıldı. Ekipler masaj salonlarında fuhuş yapılıp yapılmadığını, iş yerlerinin ve çalışanların ruhsatlarıyla sigortalarını denetledi. Ruhsatı olmayan 2 iş yeri boşaltıldı. Ekipler, toplam 31 masaj salonuna yaptıkları baskında 122 kişinin GBT kontrollerini yaptı. Kontrol sırasında hırsızlıktan hakkında arama kararı bulunan 1 kişi yakalanarak ilgili merciye teslim edildi. Kapalı alanda sigara içilen 2 iş yeri hakkında cezai işlem uygulanırken, 3 iş yerinin çalışanlarının sigortasını yaptırmadıkları ve kimlik bilgilerini bildirmedikleri tespit edildi. 4 iş yerine sahiplerinin iş yerinde bulunmaması, 9 iş yerine çalışanların önlüksüz olması ve 2 iş yerinde de masöz olarak çalışan personelin belgelerinin olmaması nedeniyle cezai müeyyide uygulandı.

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Bursa'da polisten masaj salonlarına baskınBursa'da polisten masaj salonlarına baskınBursa'da polisten masaj salonlarına baskınBursa'da polisten masaj salonlarına baskın

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