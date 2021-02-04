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Bursa’da pompalı tüfekle kuyumcu soygunu

04.02.2021 11:35 | Son Güncelleme:
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Bursa’da kar maskeli iki kişi pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu.

Bursa’da kar maskeli iki kişi pompalı tüfekle kuyumcuyu soydu. Polis şehrin giriş ve çıkışlarını abluka altına aldı.
Olay, saat 10.30 sıralarında merkez Panayır Mahallesi Derman Caddesi üzerinde bulunan kuyumcuda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre beyaz ve plakası kapalı otomobille gelen iki kişi ellerindeki pompalı tüfekle kuyumcuya girdi. İçeride bulunan kuyumcudan altınları isteyen soyguncular, ellerindeki kolilere altınları doldurduktan sonra araca binip hızla olay yerinden uzaklaştı.
İhbar üzerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, ekipler şehrin giriş çıkışlarını abluka altına aldı. Diğer yandan kuyumcu o ânları anlattı. Kuyumcu, "Ben burada duruyordum, ellerinde pompalı tüfekle içeri girdiler. Koliye altınları doldurup araca binip gittiler. Karşı gelmek istedim, silah doğrulttular. Ben de korktum, sonra kaçtılar. 60 bin lira civarında altını alıp kaçtılar" dedi.

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